Bild: Россия создала подставную авиакомпанию для перевозки нелегалов в Европу через Минск 2 22.12.2023, 14:01

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Польша готовится к новому кризису на границе.

Россия создала подставную авиакомпанию, чтобы перевозить нелегальных мигрантов в Европу через Минск.

Авиакомпания Southwind Airlines базируется в Анталье. Ее создали вскоре после начала войны в Украине. Однако все ее три самолета и большая часть сотрудников — из российской Nordwind Airlines, базирующейся в Москве. Nordwind принадлежит турфирме Pegas Touristik, владельцы которой — россияне с турецкими корнями. Недавно власти Беларуси объявили, что с 23 декабря Southwind открывает прямые рейсы из Стамбула в Минск всего за 195 евро. Время в полете — на два часа меньше, чем у Belavia, которая из-за санкций не может летать через ЕС. Turkish Airlines ранее отменила рейсы в Минск под давлением Европы.

По информации BILD, власти Польши считают новое направление полетов Southwind шагом к организации «нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Беларусь». Независимые белорусские журналисты также пишут, что Southwind создана для обхода санкций против РФ. В Варшаве уверены, что Москва и Минск активизируют «гибридную операцию» для усугубления миграционного и, как следствие, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии.

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