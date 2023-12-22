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В заброшенном детском лагере под Гомелем замечен отряд спецназа

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  • 22.12.2023, 14:11
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В заброшенном детском лагере под Гомелем замечен отряд спецназа

Ранее оттуда выгнали страйкболистов.

Милицейский телеграм-канал Сожский форпост 17 декабря опубликовал видео учений отряда специального назначения «Буран» войсковой части 5525. На показательном видео военнослужащие штурмуют заброшенные здания и разрушают их при помощи взрывов. «Флагштоку»

удалось найти место, где проводилась тренировка.

На видео удалось опознать одну из построек заброшенного детского лагеря.

Лагерь, состоящий из трех спальных корпусов, начал действовать в 1968 году и перестал использоваться в 2016 году.

В 2021 году ОАО «Строительный трест №14», испытывающее серьезные финансовые проблемы, начало распродавать свое имущество. Среди объектов к продаже был подготовлен и лагерь «Чайка» в урочище Прибор. Первоначально за него стройтрест хотел выручить почти миллион рублей.

Ранее мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала о планирующемся строительстве военного городка на базе 5 заброшенных детских лагерей («Чайка», «Огонек», «Галактика», «Литейщик» и «Лесная поляна»), расположенных в урочище возле д. Новая Буда в Приборском сельсовете Гомельского района.

Для строительства военной инфраструктуры в ноябре 2023 года из соседнего бывшего детского лагеря «Галактика» выехал страйкбольный клуб «Корсар».

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