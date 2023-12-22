«Если молчать, так скоро будут запрягать в плуг» 3 22.12.2023, 14:20

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Туриста из Германии возмутил «трэш» в очередях на границе Беларуси и ЕС.

Недавно СМИ писали про путешественника, который «жил в разных странах», а недавно приехал в Беларусь. Мужчину поразил выбор продуктов в магазине Green. Накануне турист покинул нашу страну, но завершением поездки был разочарован — все из-за прохождения границы и сервиса на пункте пропуска. Он рассказал об этом в TikTok.

Турист покидал нашу страну на автомобиле через единственный действующий на границе с Польшей пункт пропуска «Брест» (с польской стороны — «Тересполь»). Он рассказал, что встал в очередь к погранпереходу в 23.30. От людей путешественник узнал, что чтобы проехать в ЕС нужно стоять в очереди по 8−12 часов, но тиктокер надеялся, что у него это получится сделать быстрее.

После 2,5 часов ожидания мужчина отметил, что очередь движется очень медленно. Чтобы отвлечься и занять себя чем-то, он начал играть на варгане. В итоге турист провел возле границы всю ночь, а пересечь ее он смог через 9,5 часов.

— Это не смешно, если честно. Границу надо пересечь и сразу ехать в гостиницу отдыхать. Это напоминает детский сад, где нормальные взрослые люди в 21 веке не могут спланировать нормальную границу, чтобы люди там не ночевали сутками, — сказал на видео тиктокер.

Также он рассказал про «непонятные платежи», которые ему пришлось внести в Беларуси. Сперва на въезде он заплатил 11 рублей, потом за пересечение границы внес 37 рублей (это сборы за электронную очередь и пересечение границы). Чтобы осуществить платеж, надо идти в банк, где работало одно окно.

— Все стоят туда с документами машины растамаживать и оплачивать, там же и за прохождение границы оплачивать и т.п. Неужели нельзя для удобства сделать: подъехал, карточкой провел и заплатил сразу? Если вы за эти деньги берете, то не делайте из этого проблему. Неужели нельзя по-человечески?

Также тиктокер рассказал туалеты на белорусской стороне, где «вонища стоит несусветная» и поэтому заходить туда надо в противогазе. Возмутили его и дороги.

— Мы платим, а на подъезде ямы в колено стоят. Неужели нельзя положить асфальт? Ну или засыпьте чем-нибудь. Все через зад, если это касается какой-нибудь государственной структуры.

Путешественнику также не понравилось, как проверяли его на сопредельной стороне. Оказалось, что поляки «выкидывают» все съестные запасы: бутерброды, апельсины, яблоки.

Мужчина посоветовал своим зрителям, которые намерены ехать со стороны Польши в Беларусь, выбирать для поездки воскресенье, якобы очередь будет поменьше, а «в остальные дни будет треш».

В комментариях пользователи сообщили, что автор видео еще мало отстоял, некоторые отметили, что ждали своей очереди на пересечение границы с Польшей 20−26 часов, а на литовской и того больше. На это автор видео отреагировал резко: «Если молчать, так вас скоро запрягать будут в плуг».

Некоторые комментаторы сообщили, что туристу стоило бы заранее поинтересоваться условиями пересечения границы и внесения обязательных платежей — их можно сделать заранее, через систему ЕРИП.

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