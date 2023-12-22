Представлена самая эксклюзивная «тройка» BMW 1 22.12.2023, 14:29

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Цена — $162 500.

Седан BMW 3 Series 2023 получил новую заряженную версию. Ее создали в компании Alpina и выпустят тиражом всего в 5 экземпляров. Цена авто выше, чем у BMW M3 – 162 500 долларов, пишет «Фокус».

Модель назвали Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition. Как следует из названия, она посвящена 50-летию предприятия марки в ЮАР.

Как и все BMW Alpina B3 2023, седан оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 495 л. с. и 730 Н∙м. Динамика – на уровне BMW M3: с 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч. Также доработана ходовая, установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза.

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