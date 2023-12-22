Битва за Африку: кто кого? 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

22.12.2023, 14:28

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Как США выжимают россиян из ЦАР.

Вашингтон, похоже, добавил к традиционной дипломатии еще одно средство усиления влияния на правительства в Африке.

Французское международное радио RFI со ссылкой на собственные источники сообщает, что американская НКО Bancroft, которая, по словам собеседника СМИ во «французских военных кругах», на самом деле является частной военной компанией с опытом работы в Сомали, Уганде, Кении и Ливии, уже прибыла в Центральноафриканскую Республику.

В ЦАР, напомним, уже несколько лет активно действуют российские наемники из уже бывшей ЧВК «Вагнер», оказывающие услуги руководству ЦАР и зарабатывающие на природных ресурсах страны, в частности, по информации RFI, уже, вероятно, получили около $2,5 млрд благодаря эксклюзивному праву на добычу золота.

В то же время, как утверждает французское радио, теперь в ЦАР появились конкуренты. Сотрудники Bancroft, по словам источников RFI, уже ищут в Банги, столице, место для «размещения оборудования, в том числе беспилотников», хотя близкий к президенту Фостен-Арканжа Туадеры собеседник журналистов также говорит, что переговоры еще продолжаются и «ничего не подписано».

При этом Государственный департамент США отрицает связь с этим ЧВК и уверяет, что правительство «не просило Bancroft об участии».

Но все же существует определенная закономерность. 13-15 декабря 2022 г. в Вашингтоне состоялся саммит США-Африка, во время которого госсекретарь Энтони Блинкен встретился с Туадерой и предложил ему определенные приятные бонусы: во-первых, больше гуманитарной помощи; во-вторых, обучение военных ЦАР в обмен на уменьшение присутствия «вагнеров» в стране. Они также, по информации RFI, говорили об отправке в ЦАР миссии пентагоновского Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA).

А впоследствии, 3 октября этого года, издание Africa Intelligence сообщило, что еще в сентябре представителей ЧВК Bancroft, вероятно, выступающих в качестве подрядчиков, лично принимал президент Туадера.

Американо-европейское продвижение

Расследование RFI, а также сообщения Africa Intelligence, могут свидетельствовать о кардинальном изменении Вашингтоном своей африканской политики в пользу еще большего вовлечения в политические процессы континента.

Процесс формирования новой африканской стратегии начался еще в 2019 г.

11 декабря того же года Палата представителей США в проекте оборонного бюджета обязала Министерство обороны разработать механизмы сдерживания стратегических конкурентов страны – России, Китая и Ирана. В том числе и в Африке – это, прежде всего, касалось РФ и КНР.

В следующем году был обнародован ежеквартальный отчет генерального инспектора по контртеррористическим операциям в Восточной, Северной и Западной Африке Шона О’Донелла для Конгресса об угрозах континенту со стороны террористических организаций, а также России, чьи наемники вмешивались во внутренние дела Судана, ЦАР, Мадагаскара, т.д.

Параллельно Вашингтон признал восстановление суверенного иммунитета Судана, вычеркнул это государство из перечня стран-спонсоров терроризма, выделил более $200 млн на погашение долгов и $700 млн помощи, и еще $1 млрд – от Всемирного банка.

И здесь США действуют не сами, а вместе с Евросоюзом. В том же 2019 г. Брюссель начал больше внимания уделять Африке. Начало было положено еще Еврокомиссией во главе с Жан-Клодом Юнкером, и его дело подхватило новый состав ЕК и лично президент Урсула фон дер Ляен, которая сразу после избрания посетила главный политико-экономический хаб Африки – Аддис-Абебу. Через два месяца в столицу Эфиопии на саммит Африканского союза приехал президент Евросовета Шарль Мишель. В том же месяце с визитом в Африку прибыла фон дер Ляен и едва ли не все еврокомиссары.

Со временем интерес ЕС и США к Африке не исчез. Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, это направление внешней политики Вашингтона и Брюсселя не пришло в упадок.

Тем более что именно после вторжения Россия значительно активизировалась в Африке в попытках сформировать определенные союзы в противовес Штатам и Европе. И что характерно эти попытки сопровождались военными переворотами и беспорядками, ведь после Мали и Буркина-Фасо мятеж произошел в Нигере. Да и для соседнего Чада сохраняется ответная угроза.

В этом контексте примечательно, что французская пресса (или, прежде всего, ее источники) уделяет немало внимания Африке, то есть действиям США в Африке. Внимание к Африке понятно – Франция не справилась с выходом бывших колоний с ее орбиты влияния, к чему приложила руку Россия.

Конечно, появление пояса нестабильности в африканском Сахеле и ситуативной коалиции лояльных к России стран не могут не волновать Соединенные Штаты.

Отсюда и заметная активизация США на дипломатическом фронте.

Например, в августе прошлого года Блинкен, сразу после поездок главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет, Уганду, Эфиопию, Конго, совершил турне в ЮАР, ДР Конго, Руанду.

В марте этого года госсекретарь снова отправился в Африку, а именно в Эфиопию и Нигер. 31 октября – встретился в Вашингтоне с главой Комиссии Африканского союза Факи Махаматом.

Кстати, за месяц до этой встречи Африканский союз стал постоянным членом «Группы двадцати» (G20). К тому же не исключено, что страны Африки получат место в Совете Безопасности ООН, к чему давно уже стремятся. И на Западе, в частности, в Европе совершенно не против. Даже активно поддерживают эту идею, собственно об этом во время визита в Кению в мае говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Кто кого

Эти встречи, решения и заявления можно отнести к своеобразным «пряникам» от Соединенных Штатов и Евросоюза. Но у союзников имеется и кнут – его 30 октября использовал президент Джо Байден, когда заявил о намерении исключить из специальной торговой программы США и Африки, предоставляющей беспошлинный доступ к большому количеству товаров, такие страны, как Уганда, Габон, Нигер и, кстати, ЦАР из-за серьезных нарушений прав человека или же отсутствия прогресса на пути к демократии.

Впрочем, похоже, если информация RFI достоверна, вдобавок к привычной дипломатии американцы также начали действовать зеркальным образом в отношении России.

Заметим: не все средства коммуникации и влияния уместны или приемлемы для официальных правительств. Особенно, когда надо победить противника, не гнушающегося абсолютно ничем.

Поэтому иногда, при определенных обстоятельствах, эти методы (неформальные, кулуарные переговоры; подкуп, определенные услуги, тайные операции и т.д.) могут быть эффективнее официальных каналов дипломатии и торговых отношений.

Это и продемонстрировала российская экспансия в Африку под лживым лозунгом «деколонизации». Тем более, когда российские наемники из ЧВК «Вагнер» уже выполняют задачи как боевики «Африканского корпуса» ВС РФ, которая, как метко отметила Le Monde, является аллюзией на одноименный экспедиционный корпус Вермахта.

Таким образом, МО РФ захватывает африканское наследие Евгения Пригожина, и этому вполне могут помешать, собственно, американцы с доступом к современным технологиям и оружию. И начинают они с Центральноафриканской Республики. Но почему с ЦАР? Потому что она является иллюстрацией успеха российских наемников в Африке. Практически витриной. И если американцы потеснят их в этой стране, то будут разрушены определенные мифы относительно россиян, а их авторитет в Африке снизится.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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