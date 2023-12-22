«Кодить нужно до 40 лет» 22.12.2023, 14:38

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Белорусская программистка на пенсии рассказала о том, как все начиналось.

Елена проработала инженером-программистом 35 лет. Начинала в те времена, когда компьютер занимал несколько комнат. Последние 25 лет (только вдумайтесь!) работала в столбцовском «Минскэнерго». Сначала писала на Delfi 5, а последние 13 лет сопровождала «1С: Предприятие». Сейчас она на пенсии, но скучать не собирается — учится на администратора онлайн-школ и ищет подработку. Свою историю она рассказала devby.io.

На пенсию можно выжить, но хочется жить

Я официально вышла на пенсию еще 7 лет назад. Но продолжала работать. Справлялась со своими обязанностями, администрация не пыталась искать сотрудника на мое место. Только этим летом, наконец-то, пришел новый сотрудник, а я с удовольствием ушла «на покой».

Моя пенсия — 850 рублей вместе с добавками. На эти деньги можно прожить, вдобавок муж еще работает. Но это только прожить! А я очень люблю путешествия, мне хочется выезжать из страны, хочу слетать на море.

Да и в таком элегантном возрасте много денег уходит на здоровье: лекарства, витамины, БАДы. Хочешь быть активным — надо вкладывать в себя. А на 850 рублей особо не вложишь. Ну и целый день сидеть дома и ничего не делать — не мое.

Еще не начинала активно искать подработку. Откликнулась на несколько вакансий на rabota.by, как раз по своему профилю: удаленка, 1С: Бухгалтерия. Я это очень хорошо знаю и умею. Но мне отказали, даже не объяснили почему.

«Испугалась, что просижу на заводе и ничего не увижу»

В Минский Радиотехнический институт (предтеча БГУИР) я попала случайно. Хотя в аттестате у меня были одни 4-ки и 5-ки, не хватило полбалла, чтобы поступить Витебский педагогический на биохимический факультет — я из деревни Нижняя Веравойша недалеко от Орши.

Когда не поступила, месяц сидела дома, а мама откармливала — я была у «роспачы» и очень худая. Пошла работать на Оршанский завод «Красный октябрь», что в Барани. Работала сборщицей микросхем. Очень хорошо зарабатывала по тем временам, выходило 350 рублей.

На работе нельзя было пользоваться косметикой, я ходила по цеху в колпаке и белом халате. Как-то поднимаю голову от микроскопа и думаю: «Неужели я отсижу тут всю жизнь и ничего не увижу?!». Испугалась, взяла справочники для поступающих и начала искать: куда же податься?

В РТИ учился мой брат, я начала смотреть там специальности. Увидела специализацию «Автоматизированные системы управления». Что это такое, я не знала совсем. Но название мне понравилось. Поехала подавать документы. И меня приняли.

Кстати, это был единственный факультет в РТИ, где большинство студентов были девушки.

«Как можно выучить Assembler за 4 лекции?»

Учиться было очень сложно. Тогда же не было интернета, поэтому учились мы в «читалке» библиотеки. Утром покушала что-то, и с 9−10 утра пришла в «читалку». Потом сразу на вторую смену в институт. Домой приходишь в 21.00- 21.30.

Особенно тяжело было на втором курсе, много курсовых. Да и сложные предметы: высшая математика, теория вероятностей и матстатистика, начертательная геометрия. В целом учили много предметов — и электронику, и экономику, много всего. Особенно много разной математики и физики.

Тогда же еще практически не было программистов, их учили только в БГУ на факультете прикладной математики. Мы же учили на первом курсе один семестр язык PL1. И было где-то 4 лекции по Assembler на третьем курсе. Вот как можно Assembler за 4 урока выучить? Это нереально.

Позже я работала с этим языком программирования. Я ездила в Киев в 1987 году на курсы повышения квалификации, изучала там именно Assembler. И с тех пор Киев — моя большая любовь! Он уже тогда на фоне Минска был очень продвинутый город.

В нашей группе было 25 человек и все очень разные, но дружные. Недавно вот собирались на встречу. Были такие, как я: девочки и парни из деревни. Были и дети дипломатов, директоров заводов, чиновников. Только треть после окончании института работала по специальности. Остальные — кто где. В начале 90-х, когда рухнул железный занавес, много кто уехал. Уезжали в основном в США по еврейской линии, кто-то в Канаду.

Я же никогда не хотела уезжать. Даже мысли не было. Может, смелости не хватало…

Работа: первое программирование

После института по распределению я поехала домой на Оршанский завод «Красный октябрь». Моя должность называлась «инженер-математик», что-то вроде теперешних проджект-менеджеров. Я не писала код, только тесно общалась с заказчиком, чтобы написать алгоритм решения для программиста.

Шаг за шагом расписать решение задачи, какие справочники использовать для расчета, какие формы должны быть на выходе. Это уже все потом делал программист. Он на основе моих заданий писал код (на Assembler). Потом начала работать уже сама программистом. Из 50 человек коллектива АСУ большая часть были женщины. Это в основном программисты и операторы ЭВМ. Из 8 человек программистов только наш начальник отдела-мужчина писал код. Мужчины в основном математики, электронщики и техники по ремонту ЭВМ.

Мы работали на ЕС-30, была такая огромная вычислительная машина. Несколько больших шкафов, с лампочками, перфокарты и магнитные ленты. Дисководы размером с тазик! Ввод данных через перфокарты, перфоленты и магнитные ленты. За эти 35 лет техника здорово шагнула вперед.

Зарабатывала я совсем немного: 120 рублей (брутто). 40 рублей аванс, 60 рублей — оклад, и еще 20 на налоги. Но со временем повышают зарплату, когда сдаешь аттестацию.

В 1989 году я вышла замуж и переехала к мужу в Минск. Муж работал на Моторном заводе. Я туда же пошла работать техником-технологом. Занималась технической документацией, техническими процессами, учет паспортов на оборудование и станки. Тяжелые были времена, зарплаты не хватало ни на что. Чтобы не потерять квалификацию программистки, я начала изучать самостоятельно FoxBase. Потом начала писать программки на этом языке, чтобы облегчить себе работу.

Ушла в декрет, а когда вернулась — очень многое изменилось. Уже был не Dos, а Windows. И мужу предложили работу в Столбцах. Там я несколько месяцев не могла найти работу по специальности. Потом работала с программой 1С: Бухгалтерия в местном лесхозе. Через три года перешла на работу в филиал Столбцовские электрические сети РУП «Минскэнерго», где и проработала до пенсии. На новом месте пришлось вновь учиться. Учила язык Delphi 5 и СУБД ORACLE. Ничего, выучила по книжкам! Потом уже появилась программа «1С:Предприятие» и я работала на сопровождении этого ПО.

Работа на госпредприятии: неплохая зарплата и очень много ответственности

Когда работаешь долгое время на одном месте, то постепенно, как снежный ком, добавляются обязанности. Я вместе с коллегой сопровождали большой объем задач на предприятии. Полностью обслуживали бухгалтерию, отдел кадров, экономический отдел, отдел материально-технического снабжения, транспортную службу и прочее. Это складской учет, банк, касса, договора, материальные отчеты, путевые листы, спецодежда, зарплата и еще воз и малая тележка.

Зарплата в электросетях в сравнении с другими предприятиями Столбцов была высокая. Было время, что я хорошо зарабатывала относительно среднего по Беларуси, особенно для маленького города, где нет другой работы. В последние годы выходило что-то вроде 2 тысяч рублей. Плюс пенсия в последние 7 лет.

Я очень неплохо жила, ездила часто в отпуск за границу — с внуком в Египет, с подругами в Грузию или в путешествовала по Европе.

Но это я, человек с большим стажем. Молодому специалисту без категории (это отличается от деления на «джунов-миддлов-сеньоров») предложат тысячу рублей. А обязанностей куча!

Я очень устала. Во время последней переаттестации я говорила уже: «Отпустите меня!». Но было сложно найти человека на зарплату в 2 раза меньше. Правда, нашли толкового молодого парня. У него есть подработки и перспективы роста, наверное, поэтому согласился.

Почему не «входила в айти»

Есть несколько причин. Первая — сложно найти новую работу, если тебе 50+. Когда я устраивалась в Минскэнерго, то между мной и отделом кадров был такой разговор:

— Квартира есть?

— Есть.

— Замужем?

— Да.

— Ребенок есть?

— Да. В школу ходит.

— А еще в декрет пойдешь?

— Нет.

— Тогда ты нам подходишь!

Мне уже около 40 было тогда, тогда меня считали за хорошую работницу. А вот людей постарше неохотно берут.

Вторая — в Столбцах не было другой работы, удаленки тогда еще совсем не было. А ездить в Минск каждый день — слишком сложно. Переезжать из своей квартиры на съемную — дорого.

Сейчас ищу подработку!

Когда я наконец-то пошла на пенсию, то первые два месяца ничего не делала и отдыхала. Начала думать, чем я могу заняться еще. Увидела курсы «Администратор онлайн-школ». Заинтересовало, начала учиться и мне понравилось!

Мне очень нравится писать чат-боты, работать с платформой GetCourse, делать графику в Figma и Canva. Сейчас работаю над сайтом-визиткой на Tilda. Он есть, но пока что довольно корявый — как говорится, первая проба пера.

Я готова идти на сопровождение бухгалтерии, но не хочу писать код. Считаю, что писать код надо до 35−40 лет. Потом уже идти в управление или администрирование. Когда пишешь код, то работаешь нон-стоп, почти не отрываешься. Ведь там надо, чтобы одно цеплялось за другое. Ничего не упустить, не забыть. Если это надолго оставить, то будет тяжело вернуться.

И признаюсь, мне уже тяжело физически дается этот кодинг. Шея и плечи страшно болят. Массаж и плавание не помогают. Нигде столько не платят, чтобы компенсировать мое здоровье.

Но я очень активная. Ведь кто-то и в 30 лет может вести себя как бабка. А кто-то и в 62 смотрит в зеркало и удивляется: «Ого, мне столько лет?!».

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