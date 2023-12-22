Россия перебрасывает через Крым большую колонну САУ «Гвоздика»: раскрыт замысел врага 4 22.12.2023, 14:41

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Партизаны установили координаты и направление движения техники.

Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».

Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок.

Координаты: 45.214129, 33.368068.

«Вероятно, техника направляется на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил. Наши агенты по всему Крыму и Херсонской области будут продолжать фиксировать этот эшелон. Вся информация будет передана СОУ. Ожидаем прожарки», - добавляет «АТЕШ».

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