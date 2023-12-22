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«Ник и Майк»: БелАЗ могут отдать китайцам за долги

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  • 22.12.2023, 14:50
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«Ник и Майк»: БелАЗ могут отдать китайцам за долги

Что на самом деле может стоять за чистками в Жодино.

Вместе с директором БелАЗа из публичного поля «исчезло» руководство города Жодино и даже жодинской тюрьмы №8, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». И если связи городского руководства с руководством завода очевидны, то тюремное начальство немного удивило, но не расстроило.

По мере сокращения кормовой базы обостряется борьба за ресурс. Похоже, идет передел не только тех, кто имеет право экспортировать продукцию завода, но и формальной крыши предприятия.

Одновременно это может быть началом к предпродажной подготовке предприятия. В следующем году выплаты по внешнему долгу составят минимум 2 млрд. долларов. И если с Россией можно будет пробовать договориться в формате «переодолжить», а частным российским держателям «ценных бумаг» опять ничего не выплатить, то Всемирному банку и Китаю платить будет нужно.

Всемирный банк берет исключительно деньгами, а вот Китай может забирать и имуществом. Доля в БелАЗе в таких условиях – неплохое решение. Тем более, что переговоры по БелАЗу с китайцами вел еще схематозник Владимир Семашко.

И если раньше хунта пробовала диктовать цену, то сейчас ситуация несколько изменилась. Также камнем преткновения были определенные ноу-хау и технологии производства особо прочных сплавов для большегрузов. В новых реалиях Китай может более активно настаивать на их передаче.

Подготовка к году великого передела собственности началась.

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