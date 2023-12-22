Сделали почти невозможное: украинцы уничтожили «Ланцет» из автоматов Калашникова 22.12.2023, 14:54

1,682

Обломки российского БПЛА показал на фото.

На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения «Спартан» уничтожили вражеский ударный БПЛА «Ланцет». Из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Розвідник 131 батальйону про те,як врятував сам собі життя і продовжує навчати це робити інших

Как отмечают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БпЛА) двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск. Его заметили артиллеристы группы наблюдения.

«Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки «Ланцета» упали в 30 метрах от своей цели», - говорится в сообщении.

В НГУ отмечают, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БПЛА оккупанта таких как «ZALA», «Орлан» и «Ланцет» приходится почти каждый день.

«По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно», - подытожили в нацгвардии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».