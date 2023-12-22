Сделали почти невозможное: украинцы уничтожили «Ланцет» из автоматов Калашникова
- 22.12.2023, 14:54
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Обломки российского БПЛА показал на фото.
На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения «Спартан» уничтожили вражеский ударный БПЛА «Ланцет». Из стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
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Как отмечают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БпЛА) двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск. Его заметили артиллеристы группы наблюдения.
«Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки «Ланцета» упали в 30 метрах от своей цели», - говорится в сообщении.
В НГУ отмечают, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БПЛА оккупанта таких как «ZALA», «Орлан» и «Ланцет» приходится почти каждый день.
«По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно», - подытожили в нацгвардии.