Z-каналы взвыли после уничтожения сразу трех российских Су-34

Z-каналы взвыли после уничтожения сразу трех российских Су-343
- 22.12.2023, 15:21
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Черный день российской авиации.
Украинские военные в полдень 22 декабря сбили на юге три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Z-каналы подтверждают потери. Telegram-канал Fightbomber пишет, что среди пилотов есть погибшие:
— Всех забрали. Живых и мёртвых. Земля небом… Предварительно — отработал ЗРК «Patriot».
Еще один пропагандист передал привет тем, кто радовался ударам российской авиации:
— Большой привет тем, кто радовался, что наши птички бомбят вражеский плацдарм в Крынках и позиции на правом берегу. Мы с самого начала предупреждали, что это опасные операции.