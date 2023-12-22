Z-каналы взвыли после уничтожения сразу трех российских Су-34 3 22.12.2023, 15:21

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Черный день российской авиации.

Украинские военные в полдень 22 декабря сбили на юге три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Z-каналы подтверждают потери. Telegram-канал Fightbomber пишет, что среди пилотов есть погибшие:

— Всех забрали. Живых и мёртвых. Земля небом… Предварительно — отработал ЗРК «Patriot».

Еще один пропагандист передал привет тем, кто радовался ударам российской авиации:

— Большой привет тем, кто радовался, что наши птички бомбят вражеский плацдарм в Крынках и позиции на правом берегу. Мы с самого начала предупреждали, что это опасные операции.

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