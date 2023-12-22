«Условия работы врачей в Беларуси близки к рабским» 22.12.2023, 15:22

Эксперт рассказал про «оптимизацию» кадров в медицине.

В Беларуси уже несколько лет ощущается острая нехватка врачей. Особенно это касается регионов. Согласно республиканским банкам вакансий, на сегодня в стране не хватает аж 6681 врачей-специалистов, это практически самая востребованная профессия. Власти нашли способ, как решить кадровую проблему без привлечения новых работников.

21 декабря стало известно, что руководители медучреждений Беларуси могут получить надбавку за «оптимизацию работников». Напомним, в начале ноября Совмин принял решение провести в 2023-2024 годах эксперимент по оптимизации штата бюджетных организаций. В нем принимают участие 26 учреждений, включая детские сады, школы, больницы, центры социального обслуживания, архивы.

Предполагается, что руководители могут «подгрузить» своих работников дополнительной работой, за что те получат доплату за увеличение нагрузки. За старания наградят теперь и руководителей. Вот какие надбавки они получат: при оптимизации 3 штатных единиц – до 10%, свыше 3 до 5 единиц – до 20%, свыше 5 до 10 единиц – до 30%, свыше 10 до 20 единиц – до 40%, свыше 20 единиц-до 50%.

Что это все означает на практике и почему власти пошли на такой шаг?

С такими вопросами «Белсат» обратился к врачу и профсоюзному активисту Станиславу Соловью.

«Работайте больше, получайте меньше»

По мнению нашего собеседника, все эти шаги – это погоня за красивыми цифрами.

«Как справиться с дефицитом медиков? Никак. Власти могут в своих отчетах врать, но они не могут повлиять на открытые вакансии в медицинских учреждениях Беларуси. Поэтому такая «оптимизация» выглядит самым простым для них решением: нужно три невролога, в больнице есть только два – и хватит. Пусть эти двое работают за троих, и свободную вакансию можно убрать. Руководитель медучреждения получит свою выгоду, а врачам накинут немного процентов от оклада.

Власти конечно же будут хвалиться, что люди таким образом будут больше зарабатывать. Но надо понимать, что оклад – это половина прибыли врача, остальное – это разные надбавки и так далее. Поэтому если говорят, что врачу добавят 30% оклада, то врач получит не на 30% больше, чем он обычно получает. В реальности это будет 10% от зарплаты. Если ты заменяешь коллегу, ты работаешь за двоих, а деньги получаешь как 1,3 единицы. Для клиники это выгодно», – объясняет Станислав Соловей.

Он вспоминает данные независимого исследования по условиям работы врачей, согласно которым уже сейчас 82% медиков работают с пациентами сверх нормы. Сейчас эту ситуацию подвели под закон.

«Работайте больше, получайте меньше, и никто сейчас даже не будет искать дополнительных специалистов, которых не хватает.

В тексте приказа указано, что руководитель вправе сам устанавливать трудовые нормативы для медиков. Во врачебной сфере это очень странно, мягко говоря. Таким образом власти хотят сократить количество вакансий врачей. А то, что работающие врачи будут еще больше перерабатывать, выгорать и хуже делать свою работу – это никого не волнует. Невозможно работать одному человеку за троих. Люди будут просто уходить с работы и уезжать», – убежден наш собеседник.

В ситуации острой нехватки специалистов вполне реальной выглядит ситуация, когда кардиолог будет выполнять еще и функции невролога, либо гинеколог вдобавок проверит ваши гланды.

«Раньше, если я хотел бы переквалифицироваться в кардиолога, я должен был бы пойти на 4-месячные курсы переподготовки. В начале этого года Минздрав издал постановление, согласно которому по ряду специальностей (из хирурга в травматологи, из невролога в терапевты и наоборот) переходит за месяц курсов. Более того, ты можешь начать работать завтра, а на курсы пойти в течение полугода. Власти никогда не признают, что у нас проблемы с кадрами, поэтому они пытаются такими действиями «закрыть» нехватку узких специалистов. По бумагам, например, в условной Наровле будут все врачи, а в реальности это будет два врача: один будет закрывать все хирургические специальности, второй – все терапевтические» с подготовкой в месяц по каждой специализации», – говорит Станислав Соловей.

«Условия для работников в Беларуси наихудшие в мире»

По его мнению, цель властей – показать, что у нас все хорошо в медицине, система работает, врачей и медикаментов хватает. У людей также присутствует так называемый «потребительский экстремизм», когда они требуют, чтобы их приняли немедленно, тогда когда им нужна. И этого же требует администрация клиники.

«При этом власти говорят людям: если что – звоните и жалуетесь в администрацию или КГБ, мы разберемся. Виновник в любом случае остается врач – и перед руководством, и перед пациентом. Это также не способствует эффективной работе.

«Бесплатная медицина – тот последний аргумент властей, чтобы показать, что у нас все хорошо. Последняя ложь, которой они оправдывают свое существование», – подчеркивает эксперт.

По его словам, условия работы врачей в Беларуси очень близки к рабским. Часть экспертов не соглашается с таким определением, но все сходятся на термине «эксплуатация труда».

«Ты должен работать как можно больше, из тебя будут выжимать последние соки. И ты абсолютно бесправен в этой системе. Кстати, Беларусь получила 33 параграф Международной организации труда. Это означает, что с юридической позиции организации условия для работников в Беларуси наихудшие в мире», – добавляет Станислав Соловей.

«Дайте людям спокойно работать»

Что на самом деле следовало бы сделать властям, чтобы поправить ситуацию с дефицитом врачей в стране? По мнению нашего собеседника, первое – это прекратить давление и репрессии против медиков, освободить политзаключенных и дать врачам спокойно работать.

«На днях была информация, что в Гродно минимум 13 медиков осудили и оштрафовали за подписки на «экстремистские» ресурсы. Конечно, это очень хорошо влияет на то, как они будут работать, – с иронией замечает Станислав Соловей. – У нас есть «черные списки» врачей, которые не могут нигде устроиться на работу, даже если в клинике есть острейшая нехватка специалистов. Прекратите давление, уберите из медучреждений КГБ-истов, терроризирующих врачей. Не трогайте, дайте людям спокойно работать, чтобы они работали ровно столько, сколько можно по нормам».

Вместе с тем эксперт не питает иллюзий: те врачи, которые уехали и устроились за границей, вряд ли вернуться назад, слишком разные условия работы. Но в Беларуси стоит хотя бы пытаться создавать подобные условия.

«Прежде всего надо признать, что у нас проблема с кадрами, не хватает оборудования. В некоторых странах ситуация еще хуже относительно уровня обеспечения врачей, но они это признают, и это не становится катастрофой. Там говорят: у нас не хватает врачей, поэтому плановую операцию вы будете ждать месяц. И это нормально. Хватит гнаться за мифическими показателями, чтобы показывать, как в Беларуси все хорошо», – подытожил Станислав Соловей.

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