Загадочное убийство в Донецке: в Кремле решили наказать главаря «ДНР» Пушилина 3 22.12.2023, 15:27

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СМИ опубликовали несколько версий.

В Донецке обнаружили тело любовницы главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Подозревают, что таким образом коллаборационисту подали сигнал из Кремля: наказали за чрезмерные кражи, пишет focus.ua.

О чрезвычайном происшествии на временно оккупированной части Донбасса рассказали в анонимном российском Telegram-канале «Кремлевская табакерка».

Анонимный автор утверждает, что погибшая — 27-летняя россиянка по имени Надежда (фамилия не указывается). Ее якобы застрелили на кухне в квартире, в которой она жила в Донецке. Причина смерти — «пуля в голове».

В заметке указывают, что Надежда — возможная подружка Пушилина. Некоторое время назад она прибыла из России как волонтер и «сблизилась» с главарем квазиреспублики. На самом деле — выполняла задание ФСБ РФ.

Смертью этой женщины объясняют плохое настроение коллаборанта, заявил неназванный источник автора сообщения.

«Денис Владимирович очень злой. Мы думали, это из-за ситуации на фронте, но нет».

В заметке рассмотрели три версии преступления.

Следственные органы «ДНР» выдвинули первую версию. Предположили, что убийство якобы совершили украинские спецслужбы.

Однако корреспондент «Кремлевской табакерки» получил информацию из Москвы. Согласно данным источника, в Кремле «старшие товарищи» недовольны Пушилиным, который начал слишком много воровать. Поэтому решили расправиться с его подружкой, чтобы подать соответствующий сигнал.

Есть третья версия — девушку могли убить также из-за Пушилина, но уже из-за его плохих отношений с местным криминалитетом.

В заметке также обращают внимание, что квартиру девушки часто посещал главарь «ДНР». Поэтому предполагают, что была надежда на гибель Пушилина, но пока она не оправдалась.

Отметим, в Telegram-канале Дениса Пушилина не упоминается инцидент в Донецке.

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