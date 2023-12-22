Вернувшемуся из Польши могилевчанину добавили 1,5 года колонии 2 22.12.2023, 15:34

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Ранее его осудили на три года.

Могилевский областной суд вынес еще один приговор Александру Куликову.

Он был задержан летом этого года после возвращения из Польши. После этого его осудили за комментарии в чатах. Мужчина получил 3 года колонии.

Теперь же его судили по делу о попытке присоединиться к Полку Калиновского. Как сообщает правозащитный центр «Вясна», Куликову по этому делу было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Его обвинили по трем статьям УК, в том числе за участие в экстремистском формировании, прохождении подготовки для участия в экстремистской деятельности, подготовке к участию в вооруженном формировании на территории другого государства. Путем частичного сложения наказаний в итоге общий срок его заключения был увеличен до 4,5 лет.

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