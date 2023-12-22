В Беларуси выставили на торги настоящую «архитектурную жемчужину» 1 22.12.2023, 15:40

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Фото: onliner.by

За сколько?

В семи километрах от исторического местечка Гольшаны в деревне Михайловщина на торги выставили настоящую архитектурную жемчужину — усадьбу Скиндеров, построенную на рубеже 19-го и 20-го века. Стартовая цена — 14 800, или $4630 по курсу.

По информации из открытых источников, владелец этой постройки — Чеслав Скиндер — построил бровар в 1907 году и наладил здесь выпуск спирта.

Фото: onliner.by

Если копнуть чуть глубже в историю, в годы Первой мировой войны в панских домах размещался госпиталь. Позже в здании бывшего спиртзавода открыли льноперерабатывающее производство.

В годы Второй мировой войны эти постройки отметились тем, что немцы держали в них военнопленных.

До наших дней сохранились только остатки парка и некоторые хозяйственные сооружения, в том числе здание бывшего винокуренного завода.

К слову, бровар усадьбы входит в число образцов промышленной архитектуры той эпохи.

Аукцион по продаже ценного архитектурного объекта пройдет 29 января. Принять участие в нем могут все желающие, в том числе иностранные граждане.

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