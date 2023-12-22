Кто украл «золотой костыль» Путина? 1 Егор Чечеринда, «Эспрессо»

22.12.2023, 15:46

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Семь правдивых слов о «докладе» Шойгу.

На этой неделе на «расширенном» заседании коллегии минобороны России министр Сергей Шойгу отчитался о «предварительных результатах» захватнической войны россиян в Украине.

Конечно, спич этот был главным образом рассчитан на «внутреннее» болотное потребление, ведь вне «страны 404» вызвал незаурядное удивление. Учитывая хотя бы необычную арифметику, которую преподают в России на уровне 1-2 класса школы. Пройдемся кратко по главным позициям «достижений» мокшанского войска в изложении его предводителя.

1. Ложь. «Российская группировка «освободила» территорию в 5 (!!!) раз больше, чем территория «ЛНР и ДНР» до начала войны», – уверенно говорит Шойгу.

Правда.

Территория Донецкой области Украины (именно ее оккупанты считают общей территорией «ДНР») составляет 26.500 квадратных километров. Территория Луганской области Украины (именно ее оккупанты считают общей территорией «ЛНР») – составляет 26.700. Итого – это более 53.000 квадратных километров. Умножаем на 5, получим более 265.000 квадратных километров. Это почти половина всей территории Украины (603.700 квадратных километров). Даже если российский генерал считал исключительно территории ОРДЛО, которые россияне контролировали до 24 февраля (а это где-то 50% площади двух украинских областей, то есть около 27.000 квадратных километров), умножаем на 5 – получается площадь в 135 тысяч квадратных километров. Это около четверти Украины в наших конституционных границах. Даже вместе с оккупированным еще в 2014 Крымом сейчас орки такой территорией не владеют и ее не контролируют. Сергею Кужугетовичу следовало лучше учиться в своей тувинской, или какой там, школе. Похоже, математику ему по совместительству преподавал там пастух оленей.

2. Ложь. «В состав РФ по результатам «референдума» вошли 4 новых «субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров», – сказал главный «олень» российского войска.

Правда.

По результатам так называемого «референдума», состоявшегося под стволами автоматов российских оккупантов 23 сентября 2022 года, если верить российским властям и СМИ, в состав РФ «вошли» 4 украинских области. Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская. Уже 7 октября по результатам этой инсинуации в РФ был обнародован новый текст конституции страны, где территории 4-х оккупированных украинских областей официально названы «территорией России».

А теперь – рубрика «в гостях у калькулятора». Территория Запорожской области – 27.180 квадратных километров. Территория Херсонской области – 28461 квадратный километр. Территория Донецкой области, как уже отмечено выше – 26.500, и Луганской – 26.700. Итого получается 108.842 квадратных километров. Конечно, россияне никогда не контролировали город Запорожье и уже больше года не контролируют город Херсон. Но откуда у главного оленевода РФ возникла цифра 83.000??? Он плохо читал русскую «конституцию»? Немедленно возбудить уголовное дело за «дискредитацию ВС РФ»!

3. Полуправда. «В состав РФ по итогам «референдумов» вошли 4 новых субъекта с населением около 5 миллионов человек».

Правда.

До начала российско-украинской войны в 2014 году в Донецкой области проживало 4 млн 132 тысячи человек. В Луганской – 2 млн 170 тысяч. В Запорожье – 1 млн 640 тыс. человек, в Херсонской области – более 1 миллиона. Итого – почти 9 миллионов украинцев. Могу предположить, что здесь Шойгу просто оговорился, сказав правду о том, что в результате 9 лет оккупации Донбасса количество украинцев там уменьшилось на 4 миллиона. Или же он опять-таки плохо изучил новую «конституцию РФ» и нормы уголовного кодекса России по дискредитации мокшанского войска.

4. Полуправда. «В акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район», – сказал Шойгу.

Правда.

Правда состоит в том, что все «внутренние порты» так называемого «флота РФ» на Азове, с самого начала полномасштабного вторжения перманентно находятся в зоне огневого поражения Вооруженных сил Украины. ВСУ регулярно поражали боевые и транспортные корабли россиян в портах Мариуполь и Бердянск. Вспомнить хотя бы уничтоженный большой десантный корабль «Саратов», боевые корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» (какое романтическое название!), пораженные в Бердянском порту украинскими силами обороны. В результате атаки погиб даже капитан «Цезаря Куникова» Александр Чирва. Я уже молчу об уничтоженном крейсере «Москва» вместе с экипажем, подлодке «Ростов-на-Дону» вместе с командиром, БДК Минск или уничтоженном штабе Черноморского флота РФ вместе со всем командованием. Ведь все это происходило за пределами «внутреннего моря РФ» и нового «военно-морского района». Чего уж хвалиться об Азове!?

5. Ложь. «Восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом», – соврал Шойгу.

Правда.

Ни Донецк, ни Луганск не имеют пассажирского сообщения ни с Москвой, ни даже с соседним российским Ростовом-на-Дону. Донецкий железнодорожный вокзал был закрыт еще в 2014 году, когда в результате обстрела был уничтожен мост с железнодорожной веткой, ведущей к вокзалу. Железнодорожную ветку, ведущую из Луганска в российский Ростов, разобрали еще во времена «хозяйственника» Януковича. А ветка «на Москву» находится сейчас в непосредственной близости к линии фронта. Поэтому пассажирского сообщения у «новых» регионов со страной-оккупантом нет вообще. Между тем между «ДНР» и «ЛНР» ходит «международный поезд» из трех вагонов по маршруту Луганск-Ясиноватая. Его с пафосом еще до полномасштабного вторжения открыли тогдашние главари «республик». Тем временем по железной дороге из России на оккупированный Донбасс, Запорожье, Херсонщину ежедневно прибывают военные эшелоны с танками, РСЗО, снарядами и личным составом оккупантов. Для них «железнодорожное сообщение» действительно «восстановлено».

6. Ложь. «В новые регионы РФ вернулись почти 3 миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года», – снова соврал Шойгу.

Правда.

Какое количество людей сейчас проживает на оккупированных территориях, неизвестно вообще. Даже если речь идет о Донецке и Луганске, какие российские оккупанты контролируют еще с 2014 года. За 3 года до полномасштабного вторжения местные предводители так называемых «ЛДНР» с пафосом провели там так называемую «перепись населения». Но позже его результаты были засекретены. Очевидно, из-за неутешительности этих же результатов для оккупантов. Сегодня, например, в оккупированном Донецке, где к 2014 году проживало более 1 млн человек, осталось не более 500-600 тысяч жителей. То есть количество уменьшилось вдвое! Тепла в городе нет вообще, вода – подается 3 дня в неделю по графику. О возвращении каких «3 миллионов беженцев» может идти речь? На оккупированных частях Запорожья и Херсонщины картина аналогичная. Люди – бегут из своих городов и поселков через террор и репрессии оккупационных войск. Бизнес закрывается, люди уезжают. Численность населения на оккупированном юге также сократилась почти вдвое. В освобожденные от украинцев населенные пункты россияне активно завозят множество представителей российского национального забугорья – Дагестана, Бурятии, Тувы…

7. Ложь. «Более года действует «сухопутный коридор» с Крымом, налажена связь по железнодорожным и автомобильным дорогам» – лжет Шойгу.

Правда.

Конечно, ни одного пассажирского железнодорожного или регулярного рейсового автобусного сообщения между оккупированным Крымом и территорией РФ через так называемый «сухопутный коридор» нет. Максимум – этот маршрут можно одолеть с помощью полулегальных частных перевозчиков за три цены. Да что там «сухопутный коридор”!? В Крым теперь и так называемым «Крымским мостом», то есть Керченским мостом, проедешь не каждый день. Ни поездом, ни автомобилем. Ведь мост находится в зоне поражения украинских ракет, морских дронов и диверсионных групп. Поражение автомобильного и железнодорожного полотна моста производится с приятной для Украины регулярностью. Мост постоянного перекрывают оккупанты. Черный или белый дым от атак на Керченский мост стал привычным явлением для граждан РФ и жителей оккупированного полуострова.

P.S. Ну и в завершение – два слова о железнодорожном сообщении в самой России. В частности, на малой родине самого министра обороны России Сергея Шойгу. Площадь республики Тува, где родился Шойгу, составляет 168 600 квадратных километров. Это – в полтора раза больше площади Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей вместе взятых. Так вот, на этих огромных и бескрайних российско-тувинских просторах до сих пор нет ни одного километра железной дороги. Ни одного! В 2023 году!

В 2011 году тогдашний премьер Путин приехал в Туву и лично в 30-градусный мороз торжественно забил «золотой костыль» новой железной дороги, которая за почти 200 миллиардов бюджетных рублей должна была связать столицу республики город Кызыл с соседним Красноярским краем. Россияне должны были построить за три года 400 км дороги. Прошло 12 лет. Впрочем, проложенные для приезда Путина и телесъемок 20 метров «новой железной дороги» так и остались единственной жд на родине Шойгу.

Денег на железную дорогу у России не хватило. Зато их «хватило» на убийства, разрушения и захваты новых территорий в соседней Украине. А «золотой костыль» «от Путина» на родине Шойгу – Туве, как всегда в России, – украли… Как и унитазы в Украине…

Егор Чечеринда, «Эспрессо»

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