Россиянина подвесили на кране, чтобы украсить новогоднюю елку

Россиянина подвесили на кране, чтобы украсить новогоднюю елку13
- 22.12.2023, 15:54
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Видеофакт.
Похоже, что жители таких депрессивных российских регионов как Якутия так сильно жаждут хоть какой-то праздничной атмосферы, что готовы даже рискнуть ради этого человеческой жизнью, тем более что в РФ она практически ничего не стоит.
Так, в городе Покровск работника коммунальной службы поручили установить и украсить новогоднюю елку возле местного торгового центра, игнорируя элементарные меры безопасности.
Соответствующим видео очевидцы поделились в соцсетях.
На нем видно, что вместо того чтобы заказать соответствующую технику с люлькой, мужчину просто подвесили на тросе, после чего подняли краном на высоту около 10 метров, заставив собирать елку прямо в таком вот положении.
При этом, судя по внешнему виду этой елки, таких стараний она вряд ли стоила.
Предновогодняя атмосфера в одном из якутских городков:— Zönöv (@zonov_sl) December 22, 2023
Идёт процес украшения елки! pic.twitter.com/Xy1SzjXudG