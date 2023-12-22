Россиянина подвесили на кране, чтобы украсить новогоднюю елку 13 22.12.2023, 15:54

4,630

Видеофакт.

Похоже, что жители таких депрессивных российских регионов как Якутия так сильно жаждут хоть какой-то праздничной атмосферы, что готовы даже рискнуть ради этого человеческой жизнью, тем более что в РФ она практически ничего не стоит.

Так, в городе Покровск работника коммунальной службы поручили установить и украсить новогоднюю елку возле местного торгового центра, игнорируя элементарные меры безопасности.

Соответствующим видео очевидцы поделились в соцсетях.

На нем видно, что вместо того чтобы заказать соответствующую технику с люлькой, мужчину просто подвесили на тросе, после чего подняли краном на высоту около 10 метров, заставив собирать елку прямо в таком вот положении.

При этом, судя по внешнему виду этой елки, таких стараний она вряд ли стоила.

Предновогодняя атмосфера в одном из якутских городков:



Идёт процес украшения елки! pic.twitter.com/Xy1SzjXudG — Zönöv (@zonov_sl) December 22, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».