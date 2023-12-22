Петр Олещук: 2024-й станет годом максимального обострения всех вызовов 3 22.12.2023, 16:04

1,518

Петр Олещук

Человечеству придется искать на них ответы.

Какие главные мировые проблемы подсветил уходящий 2023-ий год? Чего ожидать от 2024-го? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом и преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— В этом году в мире окончательно оформилась «ось зла». Такой союз автократий, в который включены: Россия, Иран, КНДР. Присутствует в нем и Китай, а также целый ряд локальных режимов и террористических организаций.

Они продемонстрировали Западу невиданное для него единство, превратившись в серьезный вызов не только для Украины, но и, например, для Израиля.

Соответственно, формируются новые геополитические реалии, под которые придется адаптироваться. Все государства мира вынуждены признать, что силовой фактор является доминирующим в современном мире. Нужно вооружаться, усиливать вооруженные силы, повышать обороноспособность. Об этом сейчас говорят все. В том числе — и европейцы, которые долго избегали этой позиции. В частности, недавно заявляли и в Германии о том, что есть несколько лет на подготовку к гипотетической войне, поэтому все очень серьезно.

2023-ий продемонстрировал и дальнейший кризис международных институций. ООН как была совершенно неспособной ни на что организацией, так и осталась, но сейчас это уже вышло сугубо за пределы противостояния России и Украины. Точно такая же ситуация как на Ближнем Востоке, так и в других точках мира.

2023-ий год окончательно продемонстрировал, что все эти международные институции и организации совершенно недееспособны.

— Чего стоит ожидать от следующего года?

— Очевидно, что 2024-ый год будет сложным. В мире будет усиливаться противостояние, поляризация. Нет никаких особых надежд на то, что случится спад. Политическая ситуация будет обостряться.

Стоит отметить, что внутри Америки обострится политическое противостояние. Следующий год в значительной степени будет трансформационным.

2022-ой проблемы обозначил, 2023-ий их проявил в полной мере, а 2024-ый, думаю, станет годом максимального обострения всех этих вызовов. Возможно, начнется и их решение, если, скажем так, человечество найдет ответы на все эти вызовы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу