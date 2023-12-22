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Петр Олещук: 2024-й станет годом максимального обострения всех вызовов

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  • 22.12.2023, 16:04
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Петр Олещук: 2024-й станет годом максимального обострения всех вызовов
Петр Олещук

Человечеству придется искать на них ответы.

Какие главные мировые проблемы подсветил уходящий 2023-ий год? Чего ожидать от 2024-го? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом и преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— В этом году в мире окончательно оформилась «ось зла». Такой союз автократий, в который включены: Россия, Иран, КНДР. Присутствует в нем и Китай, а также целый ряд локальных режимов и террористических организаций.

Они продемонстрировали Западу невиданное для него единство, превратившись в серьезный вызов не только для Украины, но и, например, для Израиля.

Соответственно, формируются новые геополитические реалии, под которые придется адаптироваться. Все государства мира вынуждены признать, что силовой фактор является доминирующим в современном мире. Нужно вооружаться, усиливать вооруженные силы, повышать обороноспособность. Об этом сейчас говорят все. В том числе — и европейцы, которые долго избегали этой позиции. В частности, недавно заявляли и в Германии о том, что есть несколько лет на подготовку к гипотетической войне, поэтому все очень серьезно.

2023-ий продемонстрировал и дальнейший кризис международных институций. ООН как была совершенно неспособной ни на что организацией, так и осталась, но сейчас это уже вышло сугубо за пределы противостояния России и Украины. Точно такая же ситуация как на Ближнем Востоке, так и в других точках мира.

2023-ий год окончательно продемонстрировал, что все эти международные институции и организации совершенно недееспособны.

— Чего стоит ожидать от следующего года?

— Очевидно, что 2024-ый год будет сложным. В мире будет усиливаться противостояние, поляризация. Нет никаких особых надежд на то, что случится спад. Политическая ситуация будет обостряться.

Стоит отметить, что внутри Америки обострится политическое противостояние. Следующий год в значительной степени будет трансформационным.

2022-ой проблемы обозначил, 2023-ий их проявил в полной мере, а 2024-ый, думаю, станет годом максимального обострения всех этих вызовов. Возможно, начнется и их решение, если, скажем так, человечество найдет ответы на все эти вызовы.

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