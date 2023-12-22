Названа примерная стоимость трех российских Су-34, сбитых ВСУ

Названа примерная стоимость трех российских Су-34, сбитых ВСУ4
- 22.12.2023, 16:14
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Россия потеряла десятки миллионов долларов.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на уничтожение на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, назвав это «блестяще спланированной операцией», пишет New Voice.
«Блестяще в очередной раз спланированная операция, собственно, уничтожение врага на подступах к нашему государству, спланированная командующим Воздушных сил», — отметил он, добавив, что такого уже «давно не было», поскольку именно такой истребитель «давно не попадал в нашу положительную статистику».
По его словам, у России есть десятки этих самолетов и они продолжают их производить, ведь это один из самых новых самолетов страны-агрессора, который стоит рядом с Су-35.
По словам Игната, экипаж самолета составляет два пилота, именно такими самолетами оккупанты наносят удары по Украине управляемыми авиабомбами, управляемыми ракетами и другим вооружением.
Он отметил, что один истребитель Су-34 стоит десятки миллионов долларов, но эта цифра может разниться в разных источниках.
«Но меньше 50 млн долларов такая машина не может стоить. Это самая низкая цена», — подчеркнул Игнат.
Он добавил, что такие истребители являются «чрезвычайно технологичной вещью», поэтому дешевой быть не может.