закрыть
22 декабря 2023, пятница, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские нацгвардейцы из автомата уничтожили российский ударный БПЛА «Ланцет»

1
  • 22.12.2023, 16:48
Украинские нацгвардейцы из автомата уничтожили российский ударный БПЛА «Ланцет»

Поразить беспилотник удалось бригаде «Спартан».

На Запорожском направлении украинские бойцы третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Спартан» уничтожили вражеский ударный беспилотник «Ланцет» из стрелкового оружия, сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Отмечается, что двигавшийся со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск беспилотный летательный аппарат заметили артиллеристы группы наблюдения.

«Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки «Ланцета» упали в 30 метрах от своей цели», - говорится в сообщении.

На данном направлении фронта работать со стрелковым оружием по БпЛА оккупантов таких как ZALA, «Орлан» и «Ланцет» приходится почти каждый день.

«По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно. Однако это доказывает, что бойцы Гвардии наступления «Спартан» готовы искусно выполнять разнообразные боевые задачи», - добавили нацгвардейцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров
Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко