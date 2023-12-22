Украинские нацгвардейцы из автомата уничтожили российский ударный БПЛА «Ланцет» 1 22.12.2023, 16:48

Поразить беспилотник удалось бригаде «Спартан».

На Запорожском направлении украинские бойцы третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Спартан» уничтожили вражеский ударный беспилотник «Ланцет» из стрелкового оружия, сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Отмечается, что двигавшийся со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск беспилотный летательный аппарат заметили артиллеристы группы наблюдения.

«Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки «Ланцета» упали в 30 метрах от своей цели», - говорится в сообщении.

На данном направлении фронта работать со стрелковым оружием по БпЛА оккупантов таких как ZALA, «Орлан» и «Ланцет» приходится почти каждый день.

«По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно. Однако это доказывает, что бойцы Гвардии наступления «Спартан» готовы искусно выполнять разнообразные боевые задачи», - добавили нацгвардейцы.

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