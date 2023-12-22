В Минске заработали елочные базары 22.12.2023, 16:54

Во сколько обойдется новогодняя елка?

Елочные базары начали работать в Минске в пятницу, 22 декабря Главный атрибут Нового года можно будет купить по 31 декабря, пишут «Минск-Новости».

На елочном базаре, который расположен на улице Танка, за метровую елку придется заплатить 30 рублей. Если новогоднее дерево будет немного выше, то стоимость составит примерно 60 рублей.

В среднем, на указанной локации минчанам живая елка обойдет в 45 рублей. К примеру, на елочном базаре, расположенном на улице Заславской, стоимость елок составляет от 30 до 75 рублей. Можно купить и еловые ветки. Букет из них обойдется в 5 рублей.

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