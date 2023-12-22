The NYT: Компании, поддерживающие РФ, ждет сюрприз от США 22.12.2023, 16:57

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Новый удар по «серым схемам».

США усилят контроль над финансовыми компаниями, которые помогают России покупать военные товары. Президент страны Джо Байден подпишет указ, который предоставит Министерству финансов более широкие полномочия по ограничению потока компонентов для вооружений, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, администрация Байдена планирует усилить давление на банки и финансовые компании, которые помогают России уклоняться от санкций по доступу к военным технологиям и оборудованию, которые помогают ей в войне против Украины.

Этот шаг, о котором будет объявлено в пятницу, 22 декабря, был сделан после того, как все попытки США ограничить доступ России к поставкам, необходимым ей для создания новых ракет и других видов вооружений, оказались «безуспешными».

Указ, который подпишет Байден, предоставит Министерству финансов США полномочия накладывать санкции на банки и другие финансовые учреждения, которые способствуют этим незаконным операциям и позволяют контрабандистам получать деньги.

Собеседники NYT заявили, что новые полномочия являются инструментом, который позволит США «подбрасывать песок в шестеренку» российского военно-промышленного комплекса.

Западные финансовые учреждения в основном прекратили вести бизнес с Россией. Но представители администрации Байдена ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки и в других странах, чтобы те избегали российских контрабандных схем.

Отмечается, что американские и европейские чиновники уже работают с банками над разработкой специальной системы, которая бы предупреждала правительства о возможных нарушениях санкций.

По состоянию на сентябрь американские банки предупредили правительство США о 400 подозрительных транзакциях.

Сообщается, что ранее на этой неделе Белый дом объявил, что потребует от морских страховщиков и финансовых компаний более строгого соблюдения ценовых ограничений, которые страны G7 наложили на экспорт российской нефти, путем сбора дополнительной документации о содержании и ценах нефтяных поставок.

США и страны Европы наложили на Россию строгие санкции в течение последних двух лет. Но нелегальная сеть торговцев и контрабандистов, работающих при содействии теневых финансовых фирм, помогает России получить доступ к запрещенным товарам, необходимым для пополнения ее военного арсенала.

Российские спецслужбы и Министерство обороны страны-агрессора используют сети, которые облегчают доступ России к запрещенным материалам. Такие сети экспортируют компоненты в другие страны, откуда их легче переправить в Россию.

Это позволило стране-террористу получить доступ к критически важным технологиям, которые могут помочь ее военным в войне против Украины.

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