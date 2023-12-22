Германия полностью заменила российский газ норвежским 22.12.2023, 17:11

Дополнительными источниками импорта стали поставки СПГ.

До войны «Газпром» обеспечивал около 60% потребления газа в Германии. Отключение поставок в прошлом году и взрывы на «Северных потоках», остановка ряда промышленных производств и меры экономии, к которым были вынуждены прибегать немцы и другие жители стран ЕС, заставляли российских пропагандистов осыпать их насмешками, пишет The Moscow Times.

«С теплыми пожеланиями», — язвительно написал заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в августе 2022 г., на пике европейских цен на газ.

С тех пор цены рухнули в 10 раз, а Германия научилась обходиться без российского газа. Теперь 60% потребления обеспечивает Норвегия. Крупнейший производитель газа в Европе, она стала главным поставщиком Германии сразу после ухода «Газпрома». С тех пор стороны заключили еще несколько договоренностей, а на этой неделе немецкая государственная энергетическая компания Sefe и норвежская Equinor объявили о контракте на 50 млрд евро, который позволит обеспечить около трети промышленного спроса на газ в Германии.

В результате доля Норвегии достигнет 60%, отмечает Reuters. Правда, столь сильная зависимость от одного поставщика несет в себе риски, пусть и не такие, что были связаны с Россией и действиями «Газпрома». Общие политические взгляды Германии и Норвегии снижают вероятность перебоев, но не гарантируют от возникновения технических проблем, учитывая масштабную сеть трубопроводов, связывающих Норвегию с континентом, считает Хеннинг Глойштейн, аналитик Eurasia Group. Впрочем, разветвленность сети добавляет надежности, оговаривается он: при необходимости газ можно пустить по другой ветке.

Дополнительными источниками импорта стали поставки СПГ. Германия, в частности, подписала долгосрочные договоры с американскими ConocoPhillips и Venture Global. Кроме того, она сократила потребление, хотя ее промышленность все еще сильно зависит от поставок электричества с газовых станций и газа как сырья. В итоге среднемесячный импорт газа сократился в этом году более чем на 25% по сравнению с прошлым.

В дальнейшем в рамках зеленого перехода Германия планирует еще больше уменьшить его потребление. Сделка между Sefe и Equinor предусматривает замену газа поставками водорода с 2029 г.

Тем временем цена газа в Европе (фьючерс Dutch TTF) сейчас составляет около 34 евро/МВт·ч. Это в 10 раз ниже, чем в августе 2022 г., когда она превысила 340 евро (или около 3600 евро за 1000 кубометров). Медведев тогда обещал Европе газ по 5000 евро за 1000 кубов, но сразу после его заявления цена устремилась вниз.

Этой осенью ЕС значительно раньше графика заполнил газохранилища до краев. С началом отопительного сезона запасы сократились, но несильно; сейчас в них 87,6% газа.

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