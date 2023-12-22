Путин ждет Лукашенко в Петербурге 2 22.12.2023, 17:13

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Встреча должна состояться 25 декабря.

Путин ждет своих коллег из стран СНГ в конце декабря на неформальной встрече в Санкт-Петербурге. Традиционный неформальный саммит глав СНГ в этом году пройдет 26 декабря, пишет издание «Деловой Петербург».

О саммите глава России напомнил в своем обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

Также Путин напомнил, что с 1 января председательство в СНГ переходит к России. Особое внимание уделят вопросу «сбережения русского языка».

Генсек СНГ Сергей Лебедев говорил ранее, что Путин пригласил своих коллег на саммит в Петербурге, чтобы «пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями».

В прошлом году неформальный саммит лидеров стран СНГ состоялся в Петербурге 26-27 декабря.

В нем приняли участие главы РФ, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

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