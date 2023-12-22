Как выбрать качественное шампанское и не спутать с другими игристыми 22.12.2023, 17:18

Вино вину - рознь.

Белорусы привыкли называть все вина с пузырьками шампанским. Однако это неправильно. Ведь шампанское — это только один из видов игристого вина.

Особенность состоит в том, что его производят исключительно во французской провинции Шампань по особой технологии. Шампанское обычно стоит дороже других напитков. Однако это далеко не все нюансы.

Сомелье Анна Янченко рассказала изданию liga.net, как правильно выбирать и пить игристые вина.

Классификация игристых вин

- Брют натюр, Брют зеро, Зеро дозаж (содержание сахара — 0-3 г/л) — самое сухое игристое вино.

- Экстра брют (0-6 г/л) — очень сухое.

- Брют (0-12 г/л) — сухое, но мягче.

- Экстра сухое (12-17 г/л) — мягкое и немного слаще Брюта.

- Сухое (17-32 г/л) — слегка сладковатое.

- Полусухое (32-50 г/л) — сладковатое вино.

- Сладкое (50+ г/л) — редко встречается.

Как правильно выбрать шампанское

Для того, чтобы не дать маркетологам обмануть себя, следует обращать внимание на несколько основных факторов:

- Надпись на бутылке — выбирай вино, а не винные напитки. Ведь в последние добавляют подсластители, ароматизаторы, сахар и фруктовые соки. Не стоит покупать и искрящиеся вина, искусственно обогащенные CO2. Вместо этого доверять можно надписям шампанское, Cava и Franciacorta — их не используют на бутылках обычного игристого.

- Страна изготовления — если игристые вина и винные напитки могут производить в любой стране, то Prosecco, Cava или шампанское производят только в Италии, Испании и Франции соответственно.

- Сорта винограда — часто их сочетают, но иногда для конкретных видов вина используют только определенные сорта винограда. Например, Prosecco изготовляют только из сорта Глера.

- Наличие пробки — игристые вина только закупоривают. Ведь ни одна крышка не может сдержать давление внутри бутылки.

Как правильно пить шампанское

Пить игристое вино следует охлажденным до 8-12°C. Поэтому перед употреблением подержи бутылку в холодильнике в течение трех — четырех часов. Однако ни в коем случае не добавляй в напиток лед!

Впрочем, если совсем нет возможности охладить вино, то можно приготовить коктейль Мимоза. Для этого смешай игристое, апельсиновый сок и лед.

Уметь сочетать игристые с едой — отдельное искусство. Сомелье дает советы, что лучше всего подходит к винам:

- сладким — сыр стилтон или горгонзола;

- сухим — универсальный аперитив;

- розовым — разные блюда.

А вот пить сладкое игристое с шоколадкой или десертом — совсем

неправильно.

- Сухие игристые вина — хороший выбор для новогоднего стола, полного жирными блюдами. Ведь кислотность напитка помогает смыть жирный слой со вкусовых рецепторов, — говорит Анна Евгения.

Хранить игристое вино нужно в холодильнике в течение двух – трех дней после открытия. Иначе оно потеряет свои пузырки.

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