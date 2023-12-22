Лукашенковские пропагандисты отрицают Холокост
- 22.12.2023, 17:37
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И распространяют антисемитскую пропаганду.
Лукашенковский пропагандист Станислав Яскевич решил поддержать отрицание Холокоста, опубликовав пост в Telegram с цитатой сирийского диктатора Башара Асада. Похоже, такие взгляды близки и силовикам одного из регионов Беларуси.
Пост в канале Станислава Яскевича появился днем 22 декабря. После запись перепостил телеграм-канал, близкий к управлению ГУБОПик по Брестской области. Это одна из однотипных публикаций, которые пророссийские ресурсы начали размещать примерно за день до этого. До Яскевича такие же посты появились еще в около 20 телеграм-каналах, обращает внимание «Зеркало».
Источник — видео выступления сирийского лидера Башара Асада о котором написали в The Times of Israel. Ролик ранее опубликовал Ближневосточный институт медиаисследований (MEMRI).