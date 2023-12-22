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Эксперт: Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров

  • 22.12.2023, 17:40
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Эксперт: Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров

Война приближается к Кремлю.

Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров, потому что приближают войну к Кремлю. Об этом пишет политолог Тарас Загородний, анализируя статью в известном западном издании Politico.

- В период, когда США и ЕС принимают решение о выделении средств Украине, нашему государству крайне нужна позитивная пресса на Западе. Politico подчеркивает, что операции СБУ не только повышают моральный дух украинцев, но и вредят военному потенциалу России. Служба приближает войну к Кремлю, – акцентирует эксперт.

По его мнению, появление высоких оценок работы СБУ – признание успехов там, где Украина реально может их предъявить международным партнерам.

- Западная пресса подталкивает руководство своих стран и общественное мнение к тому, что международную поддержку Украины нужно как минимум оставлять на том же уровне. А, возможно, и увеличивать, – считает политолог.

«Издание выделяет ключевые операции службы. Особенно отмечаются морские дроны Sea Baby – новаторская разработка, полностью изменившая ситуацию в Черном море. Кроме того, у СБУ есть ряд планов по новым ударам по врагу, в том числе на его территории», – резюмирует Загородний.

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