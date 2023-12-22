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Белорусы столкнулись с проблемами в работе банкоматов

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  • 22.12.2023, 17:44
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Белорусы столкнулись с проблемами в работе банкоматов

Сбой продлится до 3 января.

«Сбер Банк» сообщил клиентам о возможных перебоях в работе своих банкоматов с 22 декабря по 3 января. Информацию об этом публикует пресс-служба банка.

В банке уточняют, что сбои в обслуживающем оборудовании не связаны с работоспособностью самого кредитного учреждения.

Банк советует уточнять актуальный статус работоспособности банкоматов по телефону.

Кроме того, с 24 декабря по 25 декабря банк не будет взимать комиссии за снятие наличных в банкоматах других банков сверх установленных лимитов по картам в белорусских рублях.

Последний раз «Сбер Банк» предупреждал о проблемах с банкоматами 12 декабря. Специалисты банка до 19 декабря вели их внеплановую техническую настройку.

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