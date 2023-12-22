Жительницу Гомеля будут судить за слово «рашисты» 11 22.12.2023, 18:02

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Cуд состоится на Рождество.

26 декабря в Гомельском областном суде состоится суд над гомельчанкой Натальей Маркушенко за то, что она в своем аккаунте в Instagram написала слово «рашисты».

Как сообщает издание «Homeldays», задержали Наталью Маркушенко в июне 2023 года.

Ее обвинили в «разжигании национальной или социальной розни». Фраза, которую написала Наталья звучала так «Белoрусское руководство ничего не будет делать против рашистов! Оно же ими кормится».

Дело Натальи Маркушенко будет рассматривать судья Евгений Шершнев, известный вынесением политически мотивированных приговоров.

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