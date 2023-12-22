F-16 скоро могут появиться в Украине 22.12.2023, 18:14

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Нидерланды передадут первые 18 самолетов.

Украина скоро может получить современные самолеты F-16 от Нидерландов. Правительство уже распорядилось подготовить первые 18 самолетов для поставки Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в X.

«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка могла состояться, необходимо также выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию», - написал Рютте.

Он также акцентировал внимание на прогрессе Украины в вопросе реформ, которые необходимы для вступления в ЕС.

«Я также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия, чтобы обеспечить достижение соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке со стороны ЕС», - добавил Рютте.

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