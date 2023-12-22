Lexus представил компактный экономичный кроссовер на 200 сил 1 22.12.2023, 18:17

Кроссовер Lexus UX не изменился внешне, но стал современнее внутри.

Презентован новый Lexus UX 2024. Компактный городской кроссовер прошел очередное обновление. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского бренда, пишет «Фокус».

Кроссовер Lexus UX не изменился внешне – расширена только палитра цветов. Внутри предложили новые схемы отделки, а также установили современный виртуальный щиток приборов с увеличенной до 12,3 дюймов диагональю. Кроме того, доработан комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ и появилась технология контроля усталости водителя.

Основные изменения претерпел гибрид Lexus UX. Он по-прежнему оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов, но суммарная отдача силовой установки выросла со 184 до 199 л. с.

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 8,1 с в переднеприводной версии и 7,9 с – в полноприводной. К тому же, никелевую батарею заменили литий-ионной.

Также в линейке остается электромобиль Lexus UX 300e. Он оснащен 204-сильной установкой и батареей на 72,8 кВт∙ч, а его запас хода составляет 512 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».