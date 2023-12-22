Украинцы троллят россиян после уничтожения трех Су-34

Украинцы троллят россиян после уничтожения трех Су-341
- 22.12.2023, 18:32
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Черный день российской авиации в мемах.
Пятница 22 декабря оказалась по-настоящему черным днем для российских военной авиации, потерявших в районе Крынок на левом берегу Херсонской области сразу три своих сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Украинские пользователи троллят россиян в соцсетях различными забавными мемами, пишет New Voice.
December 22, 2023
Зняла вам художній фільм «Один день російської авіації», в мене якраз для такого Су-34 завалявся pic.twitter.com/mk1m4Z1l5I— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) December 22, 2023
😌😌😌 pic.twitter.com/vsHlQeWYWi— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) December 22, 2023
шо там по Су-34? pic.twitter.com/KnxDccBaTr— пінгвін розкрутний (@hokage_penguin) December 22, 2023