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Украинцы троллят россиян после уничтожения трех Су-34

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  • 22.12.2023, 18:32
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Украинцы троллят россиян после уничтожения трех Су-34

Черный день российской авиации в мемах.

Пятница 22 декабря оказалась по-настоящему черным днем для российских военной авиации, потерявших в районе Крынок на левом берегу Херсонской области сразу три своих сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Украинские пользователи троллят россиян в соцсетях различными забавными мемами, пишет New Voice.

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