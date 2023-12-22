В Варшаве погибла белорусская журналистка Марина Бирюкова
- 22.12.2023, 18:39
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Ее сбил автобус.
В Варшаве погибла белорусская журналистка Марина Бирюкова. Ее сбил автобус в центре города, и случилось это еще 29 ноября.
По данным полиции, белоруска вышла на проезжую часть в запрещенном месте. Скорая помощь забрала Бирюкову в тяжелом состоянии в больницу, но спасти ее не удалось, пишет nashaniva.com.
Марине Бирюковой было 47 лет. Ее похоронили на родине.
В Беларуси Бирюкова возглавляла газету «Виртуальные радости», работала в журнале «Большой», в маркетинге.