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В Варшаве погибла белорусская журналистка Марина Бирюкова

  • 22.12.2023, 18:39
  • 2,780
В Варшаве погибла белорусская журналистка Марина Бирюкова
Марина Бирюкова

Ее сбил автобус.

В Варшаве погибла белорусская журналистка Марина Бирюкова. Ее сбил автобус в центре города, и случилось это еще 29 ноября.

По данным полиции, белоруска вышла на проезжую часть в запрещенном месте. Скорая помощь забрала Бирюкову в тяжелом состоянии в больницу, но спасти ее не удалось, пишет nashaniva.com.

Марине Бирюковой было 47 лет. Ее похоронили на родине.

В Беларуси Бирюкова возглавляла газету «Виртуальные радости», работала в журнале «Большой», в маркетинге.

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