22% белорусов будут работать на Новый год 31 декабря 1 22.12.2023, 19:17

Опрос.

Опрос, проведенный ресурсом rabota.by, показал, что 22% белорусов будут работать на Новый год в воскресенье, 31 декабря.

Согласно проведенному опросу, в котором приняли участие 1100 пользователей названного сервиса, около 80% опрошенных имели место работы и примерно около трети из них были в поиске работы. Кроме того, сказано, что 31 декабря планируют работать или же взять подработку около 22% белорусов. Также сказано, что 17% пока не знают, будут ли работать в праздники. Из опроса следует, что 17% намерены работать 1 и 2 января 2024 года.

Белорусы не испытывают негативных эмоции в отношении работы в выходные или же в праздничные дни. Фото: rabota.by

В целом, отмечается, что 7 из 10 опрошенных не испытывают негативных эмоций в отношении работы в выходные или же в праздничные дни. Так, кто-то из белорусов действует из чувства долга, а другая часть специалистов рада дополнительному заработку.

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