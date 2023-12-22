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Украинские военные сделали из легкового авто РСЗО

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  • 22.12.2023, 19:22
  • 2,930
Украинские военные сделали из легкового авто РСЗО

Видеофакт.

Украинские военные модифицировали легковое авто в реактивную систему залпового огня, которая ведет огонь 122-мм снарядами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-аналитика OSINTtechnical в Twitter.

«Бахмут, украинские войска из 114-й бригады сил теробороны перебросили на фронт свои РСЗО BMW 3-й серии», - написал он.

Аналитик обнародовал соответствующее видео, где, как он утверждает, РСЗО ведет огонь по позициям россиян к востоку от Клещиевки.

Он добавляет, что такое вооружение ведет огонь 122-мм снарядами, которые предназначены для «Градов».

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