Украинские военные сделали из легкового авто РСЗО 2 22.12.2023, 19:22

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Видеофакт.

Украинские военные модифицировали легковое авто в реактивную систему залпового огня, которая ведет огонь 122-мм снарядами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-аналитика OSINTtechnical в Twitter.

«Бахмут, украинские войска из 114-й бригады сил теробороны перебросили на фронт свои РСЗО BMW 3-й серии», - написал он.

Аналитик обнародовал соответствующее видео, где, как он утверждает, РСЗО ведет огонь по позициям россиян к востоку от Клещиевки.

Он добавляет, что такое вооружение ведет огонь 122-мм снарядами, которые предназначены для «Градов».

Bakhmut, Ukrainian forces from the 114th TDF brigade have deployed their BMW 3-series MLRS to the front, seen here shelling the Russian positions east of Klishchiivka with 122mm Grad rockets. pic.twitter.com/vuvsukooBR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2023

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