Пирог с мясом в минской хинкальне стал поводом для судебного разбирательства 7 22.12.2023, 19:32

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Женщина получила ожог слизистой.

Женнщина заказала в столичной хинкальне пирог, после чего получила ожог слизистой. Она обратилась в суд с требованием моральной компенсации, возврата денег за блюдо и возмещения расходов на лечение. Суд пошел ей навстречу, но с таким решением не согласились в хинкальне. Чем закончилась эта история, рассказали в пресс-служба суда.

В июне 2023 года женщина сходила в ресторан «Хинкальня» в Минске. Там она заказала «Кубдари» — пирог с мясом, стоимостью 14 рублей. Ей принесли пирог, она его попробовала, после чего стала задыхаться и кашлять от сильного жжения в горле.

Как оказалось, в состав блюда входили острые хлопья перца чили, что не было указано в меню. Она оставила запись в жалобной книге, а затем обратилась за медицинской помощью — ей диагностировали ожог слизистой глотки.

Женщина обратилась в ресторан с требованием вернуть деньги за оплаченный счет, а также потребовала компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей. Ответ она не получила и обратилась в общество по защите прав потребителей, которое затем представляло ее интересы в суде.

В суде минчанка потребовала вернуть деньги за оплаченный счет, расходы на медицинские услуги — 45,54 рубля, денежную компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей, а также оплатить услуги общества по защите прав потребителей — 1 168,02 рубля.

14 сентября суд постановил удовлетворить ее требования, но сумму компенсации морального вреда снизил с 1500 до 300 рублей.

Не согласившись с решением суда, ресторан подал апелляционную жалобу, полагая, что выводы суда являются незаконными, необоснованными и несоответствующими фактическим обстоятельствам дела. Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

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