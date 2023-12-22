В Беларуси запустили «производство» обновленных iPhone 6 22.12.2023, 19:46

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Говорят, что некоторые модели стоят почти вдвое дешевле.

В Беларуси официально запущено первое в стране «производство» обновленных смартфонов от Apple. Оно находится в Минске и работает под брендом Breezy, пишет Tochka.by.

«Производством» это можно назвать условно. Схема простая — бывшие в употреблении смартфоны чистят, и при необходимости ремонтируют.

Как уверяют владельцы бизнеса, большинство смартфонов в качестве сырья поступает в Минск в отличном состоянии: как правило, их сдают в «трейд-ин» при покупке новых гаджетов. Каждый второй iPhone приезжает из стран Евросоюза. Еще 30% устройств поступают из стран СНГ, а оставшиеся 20% устройств прилетают из Америки.

«Производство» находится в одном из зданий завода «Луч» возле парка Челюскинцев. Его мощность — около 2500 айфонов в месяц.

«Многие смартфоны, которые мы получаем в качестве сырья, сложно отличить от новых. В странах Евросоюза, США и Казахстане стало популярным менять смартфоны раз в год. То есть владельцы сдают прежние устройства и берут гаджеты последнего поколения. И это очень распространенная практика. В то же время мы тщательно проверяем каждое устройство и при необходимости возвращаем ему прежний вид. На рынке их можно приобрести где-то на треть дешевле, а так как разницу с новым едва ли найти, то нет смысла переплачивать. Так мы даем технике вторую жизнь и вносим вклад в сохранение мировой экологии», — цитирует издание слова представителей Breezy.

Смартфоны с минского «производства» поступают в крупные торговые сети и к мобильным операторам: МТС, А1, «5 элемент», 21vek, i-Store, «Электросила», «На связи» и «Алло». Обновленные айфоны также поступают в фирменные магазины Breezy и доступны для онлайн-заказа.

Отмечается, что цены на смартфоны в среднем на треть ниже официальных. Некоторые модели и вовсе предлагают примерно вдвое дешевле. Так, обновленный iPhone 11 от Breezy можно найти за 1099−1299 рублей в зависимости от грейда.

Напомним, из-за войны в Украине в марте прошлого года импорт новых устройств компании Apple в Беларусь был временно ограничен. Уже в этом году США запретили поставлять на белорусский рынок некоторые виды техники — среди них смартфоны дороже 300 долларов, то есть практически вся продукция Apple. Однако в Беларуси легализовали параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Впрочем, возможность ввозить такой импорт была и до этого.

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