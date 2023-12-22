Смолевичи стали почти в полтора раза больше 22.12.2023, 20:05

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Власти увеличили площадь города.

В Беларуси изменены границы города Смолевичи. Сделано это решением Минского областного Совета. Оно было опубликовано на Национальном правовом портале 22 декабря, заметил сайт «Беларусь и мир».

Площадь Смолевичей увеличится почти на 42%, пишет издание. Согласно документу, теперь она составит более 2330 га, ранее цифра была почти на 687 га меньше.

Такое существенное увеличение произошло согласно недавней корректировке генерального плана Смолевичей. Предполагается, что этот город-спутник Минска должен сильно увеличиться в ближайшие годы.

— По прежней версии генплана, население спутника к 2030-му должно было составить 30 тысяч человек. При этом прирост территории предусматривался всего лишь на 200 га. Однако сегодня мы видим: градостроительный потенциал Смолевичей больше, чем предполагали ранее, — рассказывал главный архитектор проекта Елена Демида.

По данным Белстата, в 2022 году в Смолевичах проживало 20,5 тысячи человек. Для сравнения, в 2016 году было 17,9 тысячи. Сейчас планируется, что население города увеличится до 50 тысяч.

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