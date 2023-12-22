Зеленского просят присвоить звание Героя Украины добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому 22.12.2023, 20:11

Дмитрий Рубашевский

Белорус погиб в апреле 2022 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Герой Украины (посмертно) добровольцу и уроженцу Беларуси Дмитрию Рубашевскому, погибшему 12 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Соответствующая петиция обнародована на сайте Офиса президента Украины.

«Обращаемся к Вам от имени всех неравнодушных граждан Украины. Просим Вас наградить званием «ГЕРОЙ УКРАЇНИ» с вручением ордена «ЗОЛОТА ЗІРКА» (посмертно) военнослужащему Вооруженных Сил Украины солдату Дмитрию Олеговичу Рубашевскому 25.12.1991 г.р., уроженцу г. Бреста, Республика Беларусь. Свой путь Воина Дмитрий Рубашевский «Ганс» начал в 2016 году, приехав из белорусского Бреста в Украину, чтобы защищать Украину от российского нашествия», - говорится в петиции.

Дмитрий воевал в составе Добровольческого Украинского Корпуса «Правий сектор». Потом женился и проживал в поселке Шкло вместе с семьей. После полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий в составе 24-й отдельной механизированной бригады отстаивал независимость Украины.

Рубашевский погиб 12 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине, около с. Изюмское.

«К сожалению, на сегодняшний день в Законе Украины «Про державні нагороди», нет механизма получения государственной награды с присвоением звания «ГЕРОЙ УКРАЇНИ» и вручением ордена «ЗОЛОТА ЗІРКА» иностранцам.

В связи с этим, господин президент, просим Вашего содействия по внесению изменений в Закон Украины «Про державні нагороди», и дать законную возможность НАСТОЯЩИМ ГЕРОЯМ нашей Отчизны получить государственную награду с присвоением звания «ГЕРОЙ УКРАЇНИ» и вручением ордена «ЗОЛОТА ЗІРКА» ТЕМ, КТО ОТДАЛ ЗА УКРАИНУ САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО У НИХ БЫЛО – СВОЮ ЖИЗНЬ, несмотря на гражданство», - добавили в петиции.

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