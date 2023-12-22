Германия передала Украине новую партию оружия

Германия передала Украине новую партию оружия1
- 22.12.2023, 20:22
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Зенитки Gepard и не только.
Германия сегодня, 22 декабря, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.
Что еще вошло в список помощи
10 БПЛА Vector;
Боеприпасы для Leopard 2A6;
2 тягача HX81;
5 полуприцепов HX81;
8 грузовиков Zetros;
2 машины разминирования WiSENT 1 MC;
2 машины пограничной охраны;
8 транспортных средств;
2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;
2500 снарядов 155 мм;
25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.
Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.
Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.