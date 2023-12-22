Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Беларусью 22.12.2023, 20:41

Причина – нарушение режимом прав человека, политические репрессии и несоблюдение демократических стандартов.

Верховная Рада Украины сегодня, 22 декабря, одобрила законопроект «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В законопроекте отмечено, что в Беларуси изменилась ситуация с нарушением прав человека, политическими репрессиями и несоблюдением демократических стандартов. Соответственно, это нарушает основные принципы и ценности, на которых основывается торговое соглашение.

Как отметил замминистра экономики страны Тарас Качка, таких экономических отношений между Киевом и Минском, а также Москвой не существует почти два года.

Соглашение о свободной торговле между Беларусью и Украиной было подписано ы 1992 году.

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