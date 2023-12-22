В Беларуси изменили сроки регистрации и правила сдачи ЦЭ 22.12.2023, 20:54

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Детали.

Министерство образования изменило некоторые сроки подготовки централизованного экзамена, а также некоторые правила сдачи централизованного экзамена в Беларуси. Соответствующее постановление было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 22 декабря.

Согласно документу, акты готовности пунктов проведения экзамена должны предоставляться теперь до 15 марта, а не 1 апреля, как было ранее. Также меняются сроки регистрации учеников на ЦЭ. Теперь ее должны провести с 20 марта по 5 апреля. Ранее регистрация велась с 1 по 20 апреля.

Еще одно новшество — распределять участников испытания по аудиториям будут в случайном порядке, а во время ЦЭ помимо учителей и уполномоченных лиц там должен находиться хотя бы один педагог, преподающий этот предмет.

Кроме того, школьников обязали прибывать в пункты не позднее чем за 30 минут до начала экзамена (ранее нужно было явиться не позднее 60 минут).

Еще одно дополнение коснулось досрочной сдачи экзаменационных материалов. Теперь прием прекращается за 15 минут до истечения времени, отведенного на выполнение экзаменационной работы.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

Напомним, в 2024-м централизованные экзамены пройдут в будние, а не выходные дни, как было в нынешнем году.

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