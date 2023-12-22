В Ганцевичском районе у лесовоза оторвался прицеп с бревнами 5 22.12.2023, 21:24

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иллюстративное фото

Бревна полетели на остановку, где стояла женщина.

В Ганцевичском районе погибла женщина, ожидавшая транспорт на остановке — ее убило бревнами с прицепа лесовоза, сообщили в ГАИ Брестской области.

22 декабря около 18.00 на на 13-м км дороги Н-1 (Огаревичи-Чудин-граница Минской области) 36-летний водитель лесовоза MAN, по предварительной информации, допустил занос, после чего прицеп оторвался и опрокинулся.

Бревна из прицепа вылетели и упали на автомобиль Peugeot и 48-летнюю женщину, которая на остановке ожидала транспорт.

Женщина погибла на месте происшествия.

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