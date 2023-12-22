В Ганцевичском районе у лесовоза оторвался прицеп с бревнами

В Ганцевичском районе у лесовоза оторвался прицеп с бревнами5
- 22.12.2023, 21:24
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Бревна полетели на остановку, где стояла женщина.
В Ганцевичском районе погибла женщина, ожидавшая транспорт на остановке — ее убило бревнами с прицепа лесовоза, сообщили в ГАИ Брестской области.
22 декабря около 18.00 на на 13-м км дороги Н-1 (Огаревичи-Чудин-граница Минской области) 36-летний водитель лесовоза MAN, по предварительной информации, допустил занос, после чего прицеп оторвался и опрокинулся.
Бревна из прицепа вылетели и упали на автомобиль Peugeot и 48-летнюю женщину, которая на остановке ожидала транспорт.
Женщина погибла на месте происшествия.