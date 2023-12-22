В Крыму школьники донесли на спевшую украинскую песню учительницу 3 22.12.2023, 21:35

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Линара Шухратова

Учительница химии исполняла украинские песни в автобусе.

В Белогорском районе Крыма школьники донесли на учителя химии Линару Шухратову в движение «Крымский СМЕРШ». Поводом для доноса стало исполнение украинских песен в школьном автобусе.

Видеозапись поездки в автобусе, опубликованная в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», показывает, как учительница пытается исполнить гимн Украины и песню «Червона калина», — прокомментировал администратор, выложив видео.

Впоследствии «Крымский СМЕРШ» опубликовал видеозапись задержания учительницы, ее публичных извинений, а затем сообщение о её увольнении из школы.

«Крымский СМЕРШ» был создан в марте 2022 года пропагандистом Александром Талиповым из Феодосии. После аннексии Крыма он стал советником первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета. Сам Талипов называет свой проект «Реестр русофобов, укронацистов и предателей». Он не скрывает, что доносит на жителей Крыма и сотрудничает с правоохранительными органами. Движение публикует личные данные и адреса проживания тех, кто, по его мнению, не поддерживает российское вторжение в Украину или является недостаточно патриотичным.

В начале декабря бывшая сотрудница штаба Навального в Краснодаре Алипат Султанбегова призвала жаловаться на пропутинский телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Канал стал частным, а затем был удален, но Талипов сообщил о попытках восстановить ресурс. Жалобы он назвал «спам-атакой». Тогда же в Telegram активизировались несколько резервных каналов.

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