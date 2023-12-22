Финские ученые сделали кофе без зерен, обжаренный лазером 22.12.2023, 21:42

Инновационный напиток получили в лаборатории из клеток кофейного дерева.

Финские ученые из Национального научно-исследовательского центра в Эспоо разработали инновационный вид кофе под названием Beanless Coffee («Кофе без зерен»), для приготовления которого не нужны обычные кофейные зерна. Напиток получили в лаборатории из клеток кофейного дерева. Об этом сообщает портал Yle.

Руководитель исследования Хайко Ришер отметил, что разработанный командой кофе на 80% похож по вкусу на классический вариант напитка.

Для приготовления инновационного кофе потребовались самые передовые технологии, такие как обжарка с использованием лазерных лучей.

По мнению ученых, разработка может кардинально изменить дальнейшее развитие кофейной отрасли. Однако говорить об этом пока рано, так как сам Beanless Coffee еще даже не признан пищевым продуктом. Для обретения этого статуса напитку может потребоваться примерно четыре года.

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