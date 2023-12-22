Саакашвили: США и ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины 22.12.2023, 22:11

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Михаил Саакашвили

По словам экс-президента Грузии, это произойдет «достаточно скоро».

Cколько продлится война РФ против Украины, какое будущее ожидает президента России Владимира Путина, подготовке США и стран Европы к участию в войне на территории Украины рассказал в интервью «Гордону» бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который сейчас находится под стражей в Грузии.

– Что, по вашему мнению, сегодня происходит на фронте, где сражаются украинцы с российским нашествием? Какие, по-вашему, у нас перспективы?

– [Президент страны-агрессора России Владимир] Путин только рассчитывает на перемены на Западе. Потому что Украину ему не победить. Я считаю, что война не может продолжаться вечно. И потому я не согласен с этими прогнозами: что это будет еще три, четыре, пять – какие-то невозможные годы. Я думаю, что это завершится достаточно быстро. Надо держаться... Не оставят эту ситуацию...

– В этом месте у Михаила Саакашвили прервалась связь. И это понятно: такие условия. Но в письме, которое он мне прислал, Михаил написал, что именно тогда сказал. Итак, читаю: «По моей информации, Соединенные Штаты и ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят обучение на юге Соединенных Штатов Америки именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, рассматривается и готовится отправка наземных войск».

– Потому что у меня есть информация о том, что Соединенные Штаты готовятся к этому. Они готовят своих военных к этому. Помните, когда [президент США Джо] Байден был в Польше в первые дни полномасштабного вторжения, он говорил: «Украина – потрясающая страна»? Он говорил своим военным: «Вы скоро там будете и увидите это своими глазами». Потому этот план существует. И Великобритания об этом говорит, и Польша об этом говорит. Я думаю, что мы не будем одни на поле боя. И Запад – страны НАТО – будут в этой войне вместе с нами. И это произойдет достаточно скоро. Потому что Запад не может потерпеть поражение. Это невозможно. И потому он будет вынужден не оставить Украину в одиночестве.

– Каким вы видите будущее Путина?

– Я думаю, что тот ордер, который был выдан в Гааге, как и новые ожидающие его ордера, – это как раз то, чем завершится судьба Путина. Если его не убьют свои, то, как Милошевич в свое время, как другие лидеры на Балканах, он закончит в Гааге. И в этом у меня нет никаких сомнений, - сказал Саакашвили.

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