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Ушел из жизни ксендз Рышард Чайка

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  • 22.12.2023, 22:42
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Ушел из жизни ксендз Рышард Чайка
Рышард Чайка

Он ранее служил на территории Гродненской епархии.

Законническое сообщество Общества Христа и Курия Гродненской епархии с печалью сообщают, что 20 декабря в Польше в возрасте 59-ти лет скончался ксендз Рышард Чайка, пишет Catholic.by.

Рышард Чайка в последнее время был настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Марьянуве (Польша), а ранее служил в Беларуси, на территории Гродненской епархии.

В 1995—1996 годах он был викарием кафедрального прихода святого Франциска Ксаверия в Гродно.

В 1996—1997 годах служил в приходе святых Петра и Павла в Ивье.

С сентября 1997-го по июнь 2007-го был настоятелем прихода Святого Николая в Гераненах на Ивьевщине.

Служа в Гераненах, очень много сделал для местных верующих, а также в деле восстановления уникальной исторической святыни.

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