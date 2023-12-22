Ушел из жизни ксендз Рышард Чайка

Ушел из жизни ксендз Рышард Чайка2
- 22.12.2023, 22:42
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Он ранее служил на территории Гродненской епархии.
Законническое сообщество Общества Христа и Курия Гродненской епархии с печалью сообщают, что 20 декабря в Польше в возрасте 59-ти лет скончался ксендз Рышард Чайка, пишет Catholic.by.
Рышард Чайка в последнее время был настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Марьянуве (Польша), а ранее служил в Беларуси, на территории Гродненской епархии.
В 1995—1996 годах он был викарием кафедрального прихода святого Франциска Ксаверия в Гродно.
В 1996—1997 годах служил в приходе святых Петра и Павла в Ивье.
С сентября 1997-го по июнь 2007-го был настоятелем прихода Святого Николая в Гераненах на Ивьевщине.
Служа в Гераненах, очень много сделал для местных верующих, а также в деле восстановления уникальной исторической святыни.