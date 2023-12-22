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Латвия достраивает заграждения на сухопутном участке границы с Беларусью

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  • 22.12.2023, 22:46
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Латвия достраивает заграждения на сухопутном участке границы с Беларусью

Забор достроят до конца года.

До конца декабря будет полностью завершено строительство ограждения на сухопутных участках границы между Латвией и Беларусью.

Об этом сообщает Charter97.org с ссылкой на Министерство внутренних дел Латвии.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис и министр финансов Арвилс Ашераденс с рабочим визитом посетили границу между Латвией и Беларусью.

Во время визита был сделан вывод, что работы по строительству ограждения на сухопутных участках границы идут по плану и завершатся до 30 декабря текущего года.

На сегодня построено 110,1 км автономного ограждения, или 98% от запланированного на этот год объема (112 км). Строительство забора на сухопутной границе с Беларусью до конца 2023 года определено как одна из приоритетных задач правительства Латвии.

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