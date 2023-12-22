В Докшицком районе рыбаки лишили трофеев охотника

В Докшицком районе рыбаки лишили трофеев охотника1
- 22.12.2023, 22:54
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Как так вышло?
В Докшицком районе охотник подстрелил двух косуль и продолжил охоту. Но когда вернулся за трофеями, то обнаружил их исчезновение. Как оказалось, их забрали с собой проезжавшие мимо рыбаки — на них завели уголовное дело, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.
В инспекцию обратился охотник, который столкнулся с непредвиденной ситуацией. Он добыл двух косуль, сообщил об этом егерю и продолжил охоту. Но вернувшись за трофеями, не обнаружил их там, где оставил.
Приехавшие инспекторы обнаружили следы транспорта, которые привели их к озеру Сервечь, где недалеко от берега они и нашли мертвых косуль, спрятанных в снегу, а рядом — минитрактор «Беларус» с прицепом, на котором виднелись пятна крови. По вытоптанной на снегу тропинке инспекторы вышли к озеру, где рыбачили двое мужчин: они сознались, что нашли две туши диких животных и забрали их.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282−1 (незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных) УК Беларуси. Рыбакам грозит до четырех лет лишения свободы.