Иностранец угнал машину в деревне под Каменцем и отправился в Минск 4 22.12.2023, 23:18

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Машина была не заперта.

В Каменецком районе иностранец угнал машину местного жителя. Пропажа авто обнаружилась во время визита пограничников, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Угонщик поехал по трассе в сторону Минска, по дороге его перехватили.

Угон произошел в деревне Бордзевка Каменецкого района, дату милиция не сообщила. Вечером деревню посещали пограничники — для «отработки жилого сектора». Они навестили 45-летнего местного жителя. Тот вышел во двор, чтобы пообщаться, и вдруг обнаружил пропажу своего Volkswagen Passat, позвонил в милицию.

Милиционеры выяснили личность угонщика. Им оказался 45-летний иностранный гражданин (какой именно страны гражданство — не уточняется. — Прим. ред.). Он воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания. Машина была не заперта.

«Мужчина был задержан сотрудниками ОГАИ Березовского РОВД совместно с оперативниками УВД на трассе М1 „Брест — Минск — граница РФ“, когда направлялся в сторону столицы», — рассказали в милиции.

Иностранец прилетел в Минск авиарейсом, после чего приехал в Каменецкий район. Причину своего поступка пояснить не смог. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Там выясняют в том числе цель его визита в Беларусь.

Возбуждено уголовное дело.

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