Зеленский отреагировал на уничтожение трех российских Су-34 22.12.2023, 23:28

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Он поблагодарил украинских военных и обратился к оккупантам.

Уничтожение трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 украинской ПВО является напоминанием российским летчикам, что Украина ответит каждому убийце-оккупанту.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые уничтожили сразу три российских самолета Су-34 в Херсонской области.

По словам Зеленского, это был результат работы Одесской зенитной ракетной бригады.

«Спасибо вам, парни! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце: ни один из них не останется безнаказанным», - подчеркнул президент.

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